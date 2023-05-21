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شرطة أبوظبي تنفذ دورات تخصصية في "تحديد هوية الضحايا"

شرطة أبوظبي تنفذ دورات تخصصية في "تحديد هوية الضحايا"
21 مايو 2023 16:10

نفذ مكتب شؤون الضحايا بإدارة الأزمات والكوارث في القيادة العامة لشرطة أبوظبي 5 دورات تخصصية لمنظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث بمشاركة 71 منتسبًا من الخبراء المختصين من الوحدات التخصصية بشرطة أبوظبي وعدد من منتسبي الشركاء الاستراتيجيين من وزارة الدفاع والقيادة العامة لشرطة دبي ودائرة تنمية المجتمع وشركة ابوظبي للخدمات الصحية / صحة.

وأكد اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي على أهمية الدورات في تبادل الخبرات والتواصل بين الشركاء الاستراتيجيين والمختصين لبناء منظومة معرفية تسهم في زيادة فعالية التعاون والتنسيق المشترك لنشر ثقافة إدارة شؤون ضحايا الكوارث.

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وتم خلال الدورات التعرف على مفهوم منظومة تحديد هوية الكوارث وكافة مراحلها والإجراءات الفنية والتنسيقية المعمول بها والتعرف على الجثث المجهولة الهوية أثناء الكوارث وفقا لبروتوكول ومعيار المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول) وآلية الاستجابة المنظمة للفريق، كما تم تنفيذ تمارين طاولة لتطبيق مفاهيم المنظومة لإكساب المنتسبين المهارات اللازمة.

وأشار العميد أحمد ناصر الكندي مدير إدارة الأزمات والكوارث رئيس فريق تحديد هوية ضحايا الكوارث بشرطة أبوظبي إلى أهمية نشر ثقافة المنظومة وتنمية القدرات الفنية والمهارات الشرطية في مجال إدارة الأزمات والكوارث وفق أرقى المعايير العالمية ورفع مستوى الجاهزية في التعامل مع مختلف الحالات الطارئة.

 

 

المصدر: وام
شرطة أبوظبي
الإمارات
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