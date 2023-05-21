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اختتام فعاليات "مهرجان شمس للإبداع"

اختتام فعاليات "مهرجان شمس للإبداع"
21 مايو 2023 15:43

اختتمت مدينة الشارقة للإعلام "شمس" فعاليات مهرجان "شمس للإبداع" في نسخته الأولى الذي استمر 3 أيام في مركز أعمال شمس بمشاركة واسعة من أصحاب المشروعات الناشئة ونخبة من الحرفيين والفنانين المبدعين الذين عرضوا مشاريعهم وابتكاراتهم الفنية على زوار المهرجان.

وتطمح مدينة الشارقة للإعلام "شمس" إلى إرساء نهـج جديـد لريادة الأعمــال قائــم عـلـى تبني أفكار ابتكارية تعــزز الصناعات الإبداعية حيث تمكن المدينة الــشركات والمؤسسـات الصغـيرة والمتوســطة والرياديـن مــن الانخــراط فــي القطاعــات الإبداعية المختلفة من خلال نـشـر روح الريادة الإبداعية بــين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز نمــو الأعمــال وتعزيز نظام نابض بالحياة للمبتكرين للعيش والتعلم والإبداع المشترك.

 وقال شهاب الحمادي مدير مدينة الشارقة للإعلام "شمس" إن النسخة الأولى من مهرجان "شمس للإبداع" حققت نجاحاً مميزاً حيث احتضنت العديد من الإبداعات والمواهب المحلية وفتح أمامها المجال للالتقاء والتواصل مع أفراد المجتمع وعرض مشاريعهم المبتكرة وتحفيزهم على متابعة شغفهم الإبداعي بما يساهم في دعمها ونشرها على أكبر شريحة من الجمهور.

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 ‎وأضاف الحمادي ان مدينة الشارقة للإعلام "شمس" تحرص على تنظيم المزيد من الفعاليات والمهرجانات التي تخدم هذه الشريحة من المجتمع بالإضافة إلى التوسع لتغطية المزيد من المجالات وفئات جديدة بما يخدم الإبداع ويوفر فرص النجاح لها وبما يعزز مكانة الشارقة كمركز حيوي لتمكين الابتكار وريادة الأعمال ، مؤكدا حرص "شمس" على صناعة الفرص للاستثمار في الكفاءات والمواهب ورواد الأعمال الطموحين وإيجاد بيئة تحتضن أصحاب المشاريع الناشئة لمساعدتهم على تطوير ونمو مشاريعهم والحصول على الدعم اللازم لإنجاحها.

‎وشهد المهرجان إقبالاً لافتاً من مختلف الجنسيات والفئات العمرية الذين استمتعوا بعشرات الفعاليات الترفيهية والأنشطة الإبداعية والورش الفنية والعروض الموسيقية الحية إلى جانب المشاركة في المسابقات بالإضافة إلى تذوق أصناف مختلفة من المأكولات والوجبات التي قدمتها أكشاك الطعام المتواجدة في المهرجان.

 ‎وتدعـم مدينة الشارقة للإعلام منظومـة عمـل الشـارقة المرتكزة عـلـى الإنســان ومهمتها النبيلـة لتمكـن الأفـراد مــن خــلال صناعات إبداعية فريدة قـادرة عـلـى قيــادة عجلـة التقـدم وتعزيز رفاهية المجتمع ودعم الأداء الاقتصـادي لإمارة الشــارقة وتنوعه وتعزيز قدرته التنافسية.

 

المصدر: وام
مدينة الشارقة للإعلام
الشارقة
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