سلطان النيادي يترقب أول مهمة لرائدين سعوديين ويشارك صورة للمملكة من الفضاء

قال سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي: "على خطى أول رائد فضاء عربي، الأمير سلطان بن سلمان آل سعود، تنطلق أول مهمة لرائدَي فضاء سعوديين إلى محطة الفضاء الدولية.

وأضاف النيادي: أترقب انطلاقهما، واللحظات التي سنصبح فيها أول 3 عرب يجتمعون في الفضاء. أتمنى للزميلين كل التوفيق وأشارككم هذه الصورة التي التقطتها للمملكة العربية السعودية". وفق تغريدة في حسابه الرسمي على تويتر.

وتتجه أنظار العالم اليوم إلى رحلة رائدي الفضاء السعوديين "ريانة برناوي وعلي القرني"، بعدما أكملا الاستعدادات النهائية منطلقين إلى الفضاء.

وكانت الهيئة السعودية للفضاء قد كشفت عن اكتمال استعدادات رائدي الفضاء السعوديين ريانة برناوي وعلي القرني، ضمن طاقم المهمة العلمية قبل التوجه إلى الفضاء اليوم الأحد 21 من شهر مايو الجاري.