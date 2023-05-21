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الإمارات

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس مونتينيغرو بذكرى اليوم الوطني لبلاده

محمد بن زايد
21 مايو 2023 12:30

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة ياكوف ميلاتوفيتش رئيس مونتينيغرو، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"  وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي دريتان ابازوفيتش رئيس وزراء مونتينيغرو.

 

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
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