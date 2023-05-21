الإثنين 22 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

ديوان حاكم رأس الخيمة ينعى الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي

ديوان حاكم رأس الخيمة ينعي الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي
21 مايو 2023 11:11

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي، نجل الشيخ عمر بن صقر القاسمي، الذي وافته المنية اليوم.وفيما يلي نص البيان // بسم الله الرحمن الرحيم ../ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي / .. صدق الله العظيم .بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ محمد بن عمر بن صقر القاسمي، نجل الشيخ عمر بن صقر القاسمي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان ..إنا لله وإنا إليه راجعون 

أخبار ذات صلة
سعود القاسمي يتقبل تعازي ولي عهد أم القيوين بوفاة محمد بن عمر بن صقر القاسمي
سعود بن صقر يؤدي صلاة الجنازة على جثمان محمد بن عمر بن صقر القاسمي

.وتقام صلاة الجنازة على جثمان الفقيد اليوم الأحد بعد صلاة الظهر في جامع الشيخ زايد برأس الخيمة.. وتقبل التعازي في مجلس الضيافة بخزام لمدة ثلاثة أيام. 

المصدر: وام
رأس الخيمة
حاكم رأس الخيمة
آخر الأخبار
الإمارات وماليزيا .. شراكة متينة وتعاون مثمر في المجالات كافة
الإمارات
الإمارات وماليزيا .. شراكة متينة وتعاون مثمر في المجالات كافة
اليوم 02:01
خبراء لـ « الاتحاد»: التعاون الوثيق بين الدولة وماليزيا  يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم
الإمارات
خبراء لـ « الاتحاد»: التعاون الوثيق بين الدولة وماليزيا  يعزز الاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم
اليوم 02:01
«النقل المتكامل»: تطوير الخدمات أولوية
الإمارات
«النقل المتكامل»: تطوير الخدمات أولوية
اليوم 02:01
خليفة الظاهري متحدثا أمام المنتدى (من المصدر)
الإمارات
«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تشارك في المنتدى الاقتصادي الدولي
اليوم 02:01
«التنمية الأسرية».. دور ريادي في دعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة
الإمارات
«التنمية الأسرية».. دور ريادي في دعم الاستراتيجيات الوطنية للتنمية المستدامة
اليوم 02:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©