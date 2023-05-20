محمد بن راشد: علمتني التجارب ألا نجامل على حساب الأوطان

دبي (الاتحاد)

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، في تغريدة لسموه، نتائج «مرصد الخدمات الحكومية»، والذي تصدر قائمته خدمات إصدار جوازات السفر ورخص القيادة وتميز خدمات وزارتي الداخلية والخارجية.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «أطلقنا في بداية هذا العام مشروعاً اتحادياً لقياس جودة الخدمات الحكومية عبر «مرصد الخدمات الحكومية»، والذي يتلقى مليون عملية تقييم شهرياً من الجمهور لأكثر من 1400 خدمة حكومية.. على رأس أفضل الخدمات حسب الجمهور هي: إصدار جوازات السفر ورخص القيادة والتي تستغرق عملياً أقل من ثلاثين دقيقة، بالإضافة لتميز خدمات وزارتي الداخلية والخارجية.. وفي ذيل القائمة، خدمات تصديق ومعادلة الشهادات التعليمية، وحجز المواعيد الطبية.. تقييم الجمهور يعطي لكل مجتهد نصيبه الحقيقي.. ومنهج الشفافية وإعلان النتائج هو ضمان للتطوير والتحسين المستمر.. علمتني التجارب أن لا نجامل على حساب الأوطان».