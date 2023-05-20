جمعية محمد بن خالد آل نهيان تكرم الفائزين بمسابقة خارج الصندوق

العين (وام)

نظمت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل ممثلة بمكتبة أجيال المستقبل حفلاً لتكريم الفائزين بمسابقة خارج الصندوق ومسابقة القصة القصيرة في دورتيهما السادسة، ومسابقة أجيال الاستدامة الرمضانية.

تم التكريم بمقر مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان بالمويجعي برعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، وبحضور الفائزين من كافة إمارات الدولة وأسرهم.

وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد: «قبل ثلاثة أشهر، أطلقنا الموسم السادس من مسابقة خارج الصندوق، واليوم نجتمع لتكريم الفائزين بالمسابقة التي استقبلت الكثير من المشاركات، وكانت جمعيها تستحق التقدير والتحية على ما قدمه أصحابها من أفكار ابتكارية تخرج عن النمطية التي تكبل طاقات الإنسان الإبداعية».

وأضافت: «كانت سعادتي بحجم ونوعية المشاركات نابعة من يقيني بأهمية كسر الإنسان لقيود النمطية، وأن التطور لا يأتي إلا مع قدرة العقل على القفز خارج صندوق المألوف لبراح التطوير والتجديد والسعي وراء الأفكار المختلفة والجديدة التي تثري رصيدنا المعرفي والإنساني والاجتماعي»، مشيرة إلى أن حفل التكريم أتى متزامناً مع احتفال العالم باليوم الدولي للأسرة والذي يصادف 15 مايو لما للأسرة من دور مهم في بنية الحضارة البشرية منذ تطور الإنسان الأول.