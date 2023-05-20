«الإمارات للسرطان» تنتخب مجلس إدارتها الجديد

العين (الاتحاد)

انتخبت جمعية الإمارات للسرطان أعضاء مجلس إداراتها الجديد لمدة عامين، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية و«غير العادية» تحت إشراف لجنة من وزارة تنمية المجتمع، ودائرة تنمية المجتمع في أبوظبي. وقد شهدت الانتخابات التي جرت في فندق أيلا جراند بمدينة العين تنافساً بين 17 مرشحاً وسط أجواء ودية بين أعضاء الجمعية العاملين، بمشاركة 83 من الأعضاء الذين لهم حق التصويت لانتخاب 9 أعضاء يمثلون مجلس الإدارة.

وفاز في الانتخابات التي جرت بطريقة الاقتراع السري كل من الشيخ الدكتور سالم محمد بن ركاض العامري، والدكتورة ماجدة سعيد الشامسي، ومهرة محمد جمعة بن صراي، والدكتور سالم ناصر العامري، والمحامي الدكتور عبد الله ناصر الكعبي، وآدم محمد البلوشي، وفريال محمد آل علي، وصالح خاطر المخيني، والدكتورة أسماء بنت مانع العتيبة. بدورهم، انتخب أعضاء مجلس الإدارة الفائزون، الشيخ الدكتور سالم بن ركاض رئيساً للجمعية، وتم انتخاب المحامي الدكتور عبد الله ناصر الكعبي نائباً للرئيس، وصالح خاطر المخيني أميناً للسر، وآدم محمد البلوشي أميناً للصندوق، والدكتورة ماجدة الشامسي رئيسة اللجنة الطبية، والدكتور سالم ناصر العامري رئيساً للجنة الفعاليات، كما عين مجلس الإدارة بالإجماع عوض سالم معضد الساعدي مديراً عاماً للجمعية.

اجتماع

كانت جمعية الإمارات للسرطان عقدت اجتماع الجمعية العمومية العادية و«غير العادية» لمناقشة تعديل المادة (29) من لائحة النظام الأساسي للجمعية الخاصة بتعديل عدد مجلس الإدارة من (5) أعضاء إلى (9) أعضاء. إضافة إلى تعديل المادة (68) التي يجوز بموجبها للجمعية أن تنشئ فروعاً ومراكز لها داخل الدولة بعد الحصول على الموافقة من السلطات المحلية لكل إمارة التي ترغب الجمعية بفتح فرع فيها. كما صدقت الجمعية العمومية العادية على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق والموافقة على السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، واعتماد مشروع الميزانية الجديدة لعام 2023، واختيار مدقق الحسابات.

وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض رئيس الجمعية: إن المنافسة كانت بحجم العطاء والحماس الجميل الذي يبديه الأعضاء من أجل خدمة برامج الجمعية، وتحقيق أهدافها النبيلة، مؤكداً أن الجمعية تسعى لتقديم الرعاية لمرضى السرطان وذويهم، وخاصة المعوزين منهم، ودعم الفعاليات والبرامج والمبادرات الخاصة بمرض السرطان والحد والوقاية منه، وبالتالي تعمل الجمعية بسواعد الخيرين والأعضاء لتكتب مسيرة النجاح في مجال عملها الاجتماعي والإنساني.