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الأرشيف والمكتب الوطنية يوقع مذكرة تفاهم مع «الوثائق المغربية»

العصري الظاهري وعبد الله ماجد وبهيجة سيمو عقب توقيع مذكرة التفاهم (وام)
21 مايو 2023 01:30

أبوظبي (وام)

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وقع الأرشيف والمكتبة الوطنية مذكرة تفاهم مع مديرية الوثائق الملكية بالمملكة المغربية ترمي إلى توطيد أواصر الصداقة والتعاون وتبادل الخبرات في مجال الأرشيف، وسبل المحافظة على الموروث الثقافي والتاريخي المشترك.
وتهدف مذكرة التفاهم أيضاً إلى تنمية التعاون الثقافي والعلمي، وتنظيم العمل المشترك بما يسهم في بلوغ الطرفين أعلى مستويات الجودة، وتطبيق أفضل الممارسات المتبعة في العمل الأرشيفي والثقافي.
ووقع المذكرة بحضور العصري سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية، كل من عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، وبهيجة سيمو مديرة الوثائق الملكية في المملكة المغربية، وذلك بمقر مديرية الوثائق الملكية في الرباط.
واعتبر عبد الله ماجد آل علي مذكرة التفاهم فرصة لتعزيز جسور التعاون بين الأرشيف والمكتبة الوطنية ومديرية الوثائق الملكية، لما تتسم به المؤسستان من اهتمام بجمع ذاكرة الوطن وحفظها، وإدراكهما لأهمية الوثائق التاريخية على صعيد التقدم الحضاري.
 وقال: نأمل أن تكون هذه المذكرة نقطة انطلاق للتعاون المثمر والبناء في تبادل المواد الأرشيفية، وتعزيز آلية البحث عن الوثائق التاريخية ذات الاهتمام المشترك، وترميمها والحفاظ عليها، وإتاحتها للباحثين والمهتمين وذوي الاختصاص.
بدورها، عبرت بهيجة سيمو عن سعادتها بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، وقالت: «نحن متفائلون بما ستسفر عنه هذه المذكرة بين المؤسستين اللتين تحرصان على جمع الوثائق التاريخية وحفظها، إيماناً منهما بأن الوثيقة من أهم أسس الذاكرة وهي العامل الأساسي في تدوين المعلومة التاريخية، ولاهتمامنا معاً بالإصدارات الحافلة بالمعلومات الموثقة عن تاريخ الوطن وتراثه».
الخبراء
شملت بنود مذكرة التفاهم، اتفاق الطرفين على تبادل الخبراء في مجال الأرشيف، والمشاركة في المعلومات، وعمل برامج تدريبية ونشاطات مرتبطة في الأرشفة، وعلى التعاون في النشاطات التي تعزز التبادل الثقافي بينهما، مثل ورش العمل وتدريب الكوادر، وتبادل النشرات الأرشيفية والتاريخية، بالإضافة إلى تنفيذ المشاريع المشتركة تهم الطرفين. يشار إلى أنه تم توقيع المذكرة أثناء الزيارة التي قام بها وفد من الأرشيف والمكتبة الوطنية برئاسة عبد الله ماجد آل علي إلى مديرية الوثائق الملكية في الرباط، حيث تفقد وفد الأرشيف والمكتبة الوطنية أقسام مديرية الوثائق الملكية، واطلعوا على أساليب جمع الوثائق التاريخية وحفظها، ورقمنتها وإتاحتها وعلى منشورات المديرية، وفي مقدمتها كتاب «الأندلس تاريخ وحضارة»، وعلى أقدم الوثائق والمخطوطات التي تحتفظ بها المديرية. وفي ختام الزيارة، تبادل الطرفان أهم الإصدارات والدروع التذكارية.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
المملكة المغربية
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