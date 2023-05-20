24 ألف إرسالية فحصتها «الزراعة والسلامة الغذائية» بالمنافذ الحدودية

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

كثفت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من إجراءاتها الرقابية على المنافذ الحدودية للتأكد من سلامة الشحنات الغذائية كافة القادمة إلى أبوظبي ومطابقتها للشروط والمعايير الغذائية المعتمدة لدى الهيئة والمتوافقة مع المعايير الدولية.

وكشفت إحصائيات «الهيئة» عن قيام مفتشي «الهيئة» بالكشف عن أكثر من 24 ألف و355 إرسالية غذائية خلال الربع الأخير من العام الماضي، وذلك للتحقق والتأكد من سلامتها ومطابقتها لمعايير واشتراطات سلامة الأغذية

وتخضع الشحنات الغذائية كافة الواردة عبر منافذ إمارة أبوظبي البرية والبحرية والجوية والترانزيت لإجراءات صارمة لضمان سلامتها، حيث يتم الكشف عليها ظاهرياً بالإضافة إلى إجراء الفحوص المخبرية اللازمة للتحقق من مطابقتها للمواصفات والمعايير المعتمدة وتتم هذه الإجراءات كافة بسهولة ويسر، بما يضمن استقرار إمدادات الغذاء، وتحقيق أعلى مستويات السلامة الغذائية لرفاهية وسلامة مجتمع إمارة أبوظبي.

وطبقاً لإحصائيات هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية خلال الربع الأخير من العام الماضي، فقد بلغ عدد حالات تقييم المخاطر التي تم إجراؤها للمنتجات الغذائية والزراعية المختلفة 17 حالة فيما بلغ الزيارات التفتيشية التي تم تنفيذها ضمن 12 فعالية في إمارة أبوظبي 281 زيارة، بينما بلغ عدد الزيارات التفتيشية التي تم تنفيذها خلال حملة بلا عقوبة 317 زيارة، كما بلغ عدد الزيارات التفتيشية التي تم تنفيذها على موردي المدارس (2022 - 2023) لضمان توفير الغذاء الأمن لطلاب المدارس 33 زيارة.

أعلى المعايير

كشفت الإحصائية عدد الزيارات التي تم تنفيذها على المنشآت الغذائية والتي بلغت 28 ألفاً و214 زيارة تفتيشية، وتكثف هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية من الزيارات التفتيشية للمنشآت الغذائية العاملة على مستوى الإمارة للتأكد من التزامها بتطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة الغذائية في هذه المنشآت، إلى جانب توعية العاملين بالممارسات الصحيحة لسلامة الأغذية، كالتعامل مع المواد الغذائية بطرق صحية من حيث الحفظ والتخزين، والاهتمام بالنظافة العامة لمناطق التحضير، وتوعيتهم بأهمية المحافظة على الصحة والنظافة الشخصية، والاهتمام بغسل الأيدي في المرافق المخصصة لذلك، إضافة إلى الالتزام بارتداء ملابس الوقاية كأغطية الرأس والكمامات والقفازات، وذلك لترسيخ مسؤولية متداولي الغذاء في الالتزام بممارسات واشتراطات السلامة الغذائية.

وتدعو «الهيئة» الجمهور للتواصل معها والإبلاغ عن أية مخالفات يتم رصدها في أية منشأة غذائية، مثل عدم الالتزام أو الشك في محتويات المادة الغذائية من خلال الاتصال على الرقم المجاني لحكومة أبوظبي 800555، حيث يقوم مفتشو «الهيئة» بالتعامل مع البلاغات، واتخاذ الإجراء اللازم، لضمان وصول غذاء آمن وسليم لجميع أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي.

وطبقاً لإحصائيات «الهيئة»، خلال الربع الأخير من العام الماضي، فقد بلغ عدد البلاغات الواردة من مركز اتصال حكومة أبوظبي، وتمت الاستجابة لـ1471 بلاغاً.