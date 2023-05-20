3000 شخص تنافسوا في الألعاب الرياضية لشرطة دبي

دبي (الاتحاد)

شهدت الألعاب الرياضية التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة الشؤون الرياضية على مدى 21 يوماً، وحملت عنوان «دورة الألعاب الرمضانية» في نسختها الثانية، إقبالاً جماهيرياً كبيراً للمشاركة والتنافس في 23 رياضة جماعية وفردية، بلغ ضعفي عدد المشاركين مقارنة بالنسخة الأولى من العام الماضي.

وأشاد العميد علي خلفان المنصوري، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بجهود إدارة الشؤون الرياضية، الجهة المنظمة للحدث، وكافة الشركاء والرعاة، حرصاً على تقديم منافسات رياضية احترافية تليق بالمستوى المتميز للبطولات والمبادرات التي عهدت شرطة دبي على تنظيمها للجماهير الداخلية والخارجية.

وأكد العميد المنصوري، أن هذه الدورة تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية والصحية التي من شأنها المساهمة في تعزيز نشر ثقافة ممارسة الرياضة في المجتمع، ورفع مستوى الوعي بأهمية التمتع باللياقة الصحية البدنية والذهنية للارتقاء بجودة حياة الأفراد.

ولفت إلى أن دورة الألعاب الرمضانية هذا العام، شهدت إقبالاً كبيراً للمشاركة فيها، سواء من موظفي شرطة دبي أو من المجتمع الخارجي، بواقع 3000 لاعب من الرجال والنساء، تنافسوا في 23 لعبة رياضية جماعية وفردية، للفوز في المراكز الثلاثة الأولى، ونيل مكافآت مالية قيمة، بلغ إجمالها 800 ألف درهم، الأمر الذي يؤكد النجاح في تحقيق أهداف الدورة الرمضانية في نسختها الأولى.

بدوره، أكد المقدم عبد الباسط علي، مدير إدارة الشؤون الرياضية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن البطولة الرمضانية حققت نجاحاً منقطع النظير في نسختها الأولى، ودليل نجاحها، مشاركة 3000 من الرجال والنساء للمنافسة في ألعابها الرياضية، في حين بلغ عدد الفائزين 222 فائزاً تنافسوا في كل من سباعيات كرة القدم، وكرة السلة، وكرة الطائرة الشاطئية، وبادل التنس، والسنوكر، والرماية، والتايكوندو، والتجديف الثابت، وألعاب القوى، والقوس والسهم، والتنس الأرضي، والقوة البدنية، ورفع الأثقال، والشطرنج السريع، وشد الحبل، وسباق الدراجات الهوائية، والسباحة، وميني غولف، والكريكيت، و«الدارت»، واختراق الضاحية، وتحدي شرطة دبي المجتمعي للموانع، والألعاب التراثية.

وأعرب المقدم عن سعادته بهذا الإقبال والنجاح الكبير، والذي يؤكد أن الوعي بأهمية اتخاذ الرياضة على اختلاف أنواعها، نمطاً وأسلوب حياة بين الأفراد، وممارسة صحية مهمة، يلقى صدىً ويزيد انتشاراً أكثر وأكثر، خاصة أن المنافسين مثلوا أكثر من 40 جنسية عربية وأجنبية.

منافسات

أوضح المقدم عبد الباسط علي أن المنافسات التي انقسمت إلى فئتي الهواة والمحترفين، أُقيمت في 4 مواقع، تتمثل في نادي ضباط شرطة دبي، وأكاديمية شرطة دبي، وجزيرة نخلة ديره، ودانوب سبورت سيتي، وبلغ عدد أيام المنافسات 21 يوماً خلال الشهر الفضيل، بواقع 480 ساعة، وخصصنا أكثر من 100 شخص لإدارة دورة الألعاب الرمضانية، بمشاركة أكثر من 15 من الرعاة والداعمين، وحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى، سواء على مستوى الفرق أو الأفراد، على ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، هذا إلى جانب المبالغ المالية القيمة التي تختلف قيمتها باختلاف اللعبة الرياضية.