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شرطة أبوظبي تحتفل باليوم العالمي للمتاحف في «متحف المربعة»

شرطة أبوظبي تحتفل باليوم العالمي للمتاحف في «متحف المربعة»
21 مايو 2023 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفلت القيادة العامة لشرطة أبوظبي بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف في متحف شرطة المربعة التابع لقسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة، وذلك بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين - جامعة الإمارات العربية المتحدة ودائرة أبوظبي للثقافة والسياحة «إدارة التراث المعنوي» ومركز الحرفيين وفريق عونك يا وطن وطلبة مدرسة الإسراء الخاصة. وتجول عدد من الضباط وأساتذة جامعة الإمارات والطلبة في أقسام المتحف، وتعرفوا على تاريخ تأسيس شرطة أبوظبي والمراحل التي مر بها النظام الشرطي، واطلعوا على المقتنيات التراثية التاريخية. واستعرضت الجلسات العلمية المصاحبة للفعالية برئاسة الأستاذ الدكتور يحي محمد محمود أحمد - من جامعة الإمارات العربية المتحدة أوراق عمل حول دور المتاحف في حفظ التراث قدمها الأستاذ الدكتور سعد أحمد الطويسي، ومدخل علم التراث والتجارب العالمية قدمتها الدكتورة شيرين محمد عتريس من جامعة الإمارات. وتناول المقدم مبارك بشير من قسم الموروث الشرطي في ورقة العمل الثالثة تاريخ متحف المقطع، وقدم الورقة الرابعة الأستاذ الدكتور نورالدين الصغير عن متحف المربعة (متحف المستقبل وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وتقنيات الميتافرس- دراسة نموذجية مستقبلية).
وشاركت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي بعدد من معزوفاتها التراثية المعبرة، وتفاعل الحضور مع المداخلات العلمية وأثروها بأسئلتهم المتنوعة، وقدم المواطن -أحمد محمد الشامسي مقتنيات تراثية احتفاء بالمناسبة، وفي ختام الفعالية كرم متحف شرطة المربعة الجهات المشاركة في الفعالية وأساتذة جامعة الإمارات العربية المتحدة والطلبة.

شرطة أبوظبي
اليوم العالمي للمتاحف
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