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تعاون رياضي بين «شرطة دبي» و«الإمارات للهوكي»

تعاون رياضي بين «شرطة دبي» و«الإمارات للهوكي»
21 مايو 2023 01:29

دبي (الاتحاد)

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة في مجلس الرياضيين، واتحاد الإمارات للهوكي، مذكرة تفاهم في مجال التعاون الرياضي المشترك في رياضة الهوكي. ووّقع المذكرة من جانب القيادة العامة لشرطة دبي، الدكتورة مريم أنس المطروشي، رئيس مجلس الرياضيين، ومن طرف اتحاد الإمارات للهوكي السيد عبد الله سلطان الدح رئيس الاتحاد، بحضور موظفي الطرفين، وذلك في نادي ضباط شرطة دبي. ويأتي توقيع المذكرة انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة دبي واتحاد الإمارات للهوكي على توطيد أواصر التعاون بينهما في المجال الرياضي في رياضة الهوكي التي تعتبر من الرياضات العالمية الهامة.
وتنص المذكرة على أن يقوم مجلس الرياضيين بشرطة دبي بالتنسيق مع مدارس حماية والمدارس الخاصة لنشر رياضة الهوكي في المدارس، وتوفير الملابس والمعدات الرياضية الخاصة بممارسة رياضة الهوكي لطلبة مدارس حماية، إلى جانب قيام المجلس بالتعاون مع اتحاد الإمارات للهوكي بتوفير الدعم الفني لتجهيز الملاعب والأرضيات الخاصة بممارسة رياضة الهوكي للتمارين اليومية والبطولات، وأن يقوم مجلس الرياضيين بطرح الأفكار والمبادرات مع اتحاد الإمارات للهوكي بهدف تطوير ونشر رياضة الهوكي على مستوى الدولة، وتوفير قاعات الاجتماعات والمحاضرات والدورات وورش العمل.
بدروه، سيقوم اتحاد الإمارات للهوكي بالتنسيق والتعاون مع مجلس الرياضيين بشرطة دبي بالعمل على تأهيل وتدريب طلاب مدارس حماية، وإقامة البطولات والمسابقات لرياضة الهوكي والتعاون والتأهيل والتدريب لمعلمي ومعلمات التربية الرياضية والبدنية بمدارس حماية.

شرطة دبي
اتحاد الإمارات للهوكي
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