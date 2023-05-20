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تنبيه من شرطة أبوظبي للسائقين

دورية من شرطة أبوظبي
20 مايو 2023 23:58

طلبت شرطة أبوظبي، مساء اليوم السبت، من السائقين توخي الحذر خلال ظروف الطقس الحالية.
ودعت، في حسابها على موقع تويتر، إلى «توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة».
كما دعتهم إلى «الالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية».
وأعلن المركز الوطني للأرصاد، على حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، سقوط الأمطار على مدينة محمد بن زايد وجزيرة الريم وجزيرة الحديريات وجزيرة السعديات في أبوظبي وليوا والمرفأ في منطقة الظفرة.
بدورها، أهابت بلدية منطقة الظفرة «بتوخي الحيطة والحذر في السير على الطرقات نظراً لتأثر بعض المناطق برياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة وسقوط الأمطار».
وأضافت «ندعوكم للتواصل على الخط الساخن 993 أو عبر الواتس أب 026788888 في حال وجود تجمع رمال أو سقوط أشجار أو وجود أي طارئ».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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