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خالد بن محمد بن زايد يُدشّن المدينة الترفيهية للأحياء البحرية

خالد بن محمد بن زايد يُدشّن المدينة الترفيهية للأحياء البحرية
20 مايو 2023 22:35

دَشّن سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، اليوم السبت، «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، المدينة الترفيهية للأحياء البحرية الأولى من نوعها في المنطقة، والتي أشرفت على تطويرها شركة «ميرال»، بالشراكة مع «سي وورلد باركس آند إنترتينمنت».

وذكر الموقع الإلكتروني لمكتب أبوظبي الإعلامي «أجرى سموّه جولة تفقدية لبعض مرافق المدينة الترفيهية، والتي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 183 ألف ضمن خمسة طوابق داخلية، وتوفّر لزوارها تجارب تفاعلية متميزة وأنشطة تثقيفية متنوعة عن الحياة البحرية. كما زار سموّه مركز ياس سي وورلد للبحوث والإنقاذ، وهو أول مركز بحثي متكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يختص بعمليات إنقاذ وإعادة تأهيل الكائنات البحرية وإطلاقها في بيئتها الطبيعية».

وأضاف المكتب «اطلع سموّه على برامج ومبادرات المركز التي ترتكز على الحفاظ على الحياة البحرية وحمايتها في منطقة الخليج العربي والبيئات الطبيعية للكائنات البحرية وأنظمتها البيئية، تعزيزاً للتنوع البيولوجي للحياة البحرية في المنطقة، مع تثقيف وتوعية جيل الأطفال والشباب بأهمية حماية الحياة البحرية والموائل والنظم البيئية للكائنات البحرية محلياً وإقليمياً ودولياً».
رافق سموّه، خلال هذه الزيارة، كلّ من معالي محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ورئيس مجلس إدارة ميرال، ومحمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال.

توفر مدينة «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي»، والتي تفتح أبوابها للزوار الثلاثاء 23 مايو، مجموعة من الفعاليات الترفيهية والتثقيفية التي تناسب جميع الفئات والأعمار، وتتيح الفرصة للتعرف عن قرب على الكائنات البحرية والاستمتاع بما تقدمه من عروض متميزة، كما تضم المدينة العديد من الألعاب الترفيهية والمرافق الخدمية.

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بهذه المناسبة، قال معالي محمد خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة ميرال «تكتب أبوظبي اليوم فصلاً جديداً في فصول الإنجازات المتواصلة مع افتتاح هذه الوجهة الرائدة والاستثنائية في المنطقة والعالم على جميع المستويات. تمثّل 'سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي' الجيل المقبل من المدن الترفيهية، وتعد الإضافة الأحدث إلى التجارب العالمية التي تقدمها جزيرة ياس، لترسخ من مكانتها وجهةً عالميةً رائدةً، وداعماً رئيسياً لرؤية السياحية الطموحة لإمارة أبوظبي. وستُسهم 'سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي' بدور مهم في نشر الوعي بالقضايا البيئية وحماية الحياة البحرية في أبوظبي ودولة الإمارات والمنطقة عموماً، وستُمثّل مصدر إلهام للزوار من خلال توعيتهم بأهمية الاهتمام بشكل أكبر بحماية الحياة البحرية لسنوات طويلة. ونحن فخورون بالعمل مع شركائنا في 'سي وورلد باركس آند إنترتينمنت' لدعم وتعزيز جهود البحث العلمي والحفاظ على البيئة الطبيعية، من خلال بناء مركز معرفي متفرد، لنؤكد بذلك التزامنا المشترك بأعلى معايير حماية الحيوانات ورعايتها. ونتطلع لاستقبال الضيوف من حول العالم في مدينتنا الترفيهية للأحياء البحرية الفريدة واستكشاف جمال وروعة عالم المحيطات».

بدوره، صرّح سكوت روس، رئيس مجلس إدارة «سي وورلد باركس آند إنترتينمنت»: «تمثّل 'سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي' خطوة مهمة في مسيرة 'سي وورلد آند إنترتينمنت' بصفتها أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية تفتح أبوابها خارج الولايات المتحدة. ويسعدنا أن نشهد هذا الافتتاح إلى جانب شركائنا في ميرال. إن مدينة 'سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي' الترفيهية للأحياء البحرية هي ثمرة سنوات طويلة من العمل المشترك والابتكار البنّاء، حيث قمنا بالجمع بين خبرتنا الطويلة التي تمتد على مدى 60 عاماً في مجال رعاية الحيوانات والتزامنا الراسخ بالحفاظ على الحياة البحرية. ومع سجل شركة ميرال المتميز بصفتها مطوّراً رائداً للوجهات عالمية المستوى، تمكّنا معاً من إنشاء مدينة ترفيهية حديثة للأحياء البحرية هي الأولى من نوعها في المنطقة، تمثّل الجيل المقبل من تجارب 'سي وورلد'. ونحن على ثقة أن 'سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي' ستدهش ضيوفها بكل ما تقدمه من عروض وتجارب، ويسعدنا أن نقوم بدورنا من أجل إلهامهم ودعم التزامهم في الحفاظ على الحياة البحرية لسنوات طويلة مقبلة».

وقد حصلت «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» في الفترة الأخيرة على اعتماد الجمعية العالمية الإنسانية، وهي العلامة التجارية الدولية لشركة «أمريكان هيومين»، وأكبر جهة تصديق في العالم لرعاية الحيوان. وتُعد «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» أول منشأة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحصل على هذه الشهادة قبل الافتتاح الرسمي.
تُعد «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» أحدث الإضافات إلى محفظة مدن ووجهات جزيرة ياس الترفيهية الحائزة على العديد من الجوائز، وتشمل عالم وارنر براذرز أبوظبي وعالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي وكلايم أبوظبي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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الأحياء البحرية
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