محمد بن راشد يشيد بجهات تصدرت قائمة أفضل الخدمات الحكومية

أشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بجهات تصدرت قائمة أفضل الخدمات، بحسب تقييم الجمهور.

وكتب سموه، على موقع «تويتر»: «أطلقنا في بداية هذا العام مشروعاً اتحادياً لقياس جودة الخدمات الحكومية عبر "مرصد الخدمات الحكومية".. والذي يتلقى مليون عملية تقييم شهرياً من الجمهور لأكثر من 1400 خدمة حكومية».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «على رأس أفضل الخدمات حسب الجمهور، هي إصدار جوازات السفر ورخص القيادة والتي تستغرق عملياً أقل من ثلاثين دقيقة بالإضافة لتميز خدمات وزارتي الداخلية والخارجية».

وأكد سموه «في ذيل القائمة خدمات تصديق ومعادلة الشهادات التعليمية وحجز المواعيد الطبية».

وختم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم منشوره بالقول «تقييم الجمهور يعطي لكل مجتهد نصيبه الحقيقي.. ومنهج الشفافية وإعلان النتائج هو ضمان للتطوير والتحسين المستمر.. علمتني التجارب أن لا نجامل على حساب الأوطان».





