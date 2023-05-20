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الطقس المتوقع على الإمارات غدا

أبوظبي
20 مايو 2023 17:32

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا ومغبرا أحياناً مع فرصة تكوّن السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والشرقية وتمتد على بعض المناطق الداخلية والساحلية.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة الغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية. وتكون حركتها: جنوبية شرقية - شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.
الموج في الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب. يحدث المد الأول عند الساعه 15:01 والمد الثاني عند الساعة 01:49 والجزر الأول عند الساعة 08:27 والجزر الثاني عند الساعة 19:31.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفا إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً ليلاً مع السحب. يحدث المد الأول عند الساعة 11:29 والمد الثاني عند الساعة 22:03 والجزر الأول عند الساعة 17:05 والجزر الثاني عند الساعة 05:00.

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المصدر: وام
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