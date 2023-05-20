أمطار ورياح وبحر مضطرب وسحب ركامية وسقوط برد

إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت مختلف مناطق الدولة، اليوم السبت، هطول أمطار متفاوتة الغزارة، مصحوبة بسقوط برد على بعض المناطق، إذ تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما أدى إلى تكون سحب ركامية صاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 45 كم/س، والبحر مضطرب الموج.

ووفقاً للمركز الوطني للأرصاد، تتأثر الدولة حتى الاثنين بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغرب يصاحبه تشكيلات من السحب تتحرك من الغرب إلى الشرق مع فرصة سقوط أمطار على فترات، ونتيجة لوجود الجبال شرقاً وارتفاع في درجات الحرارة السطحية نهاراً تتكون بعض السحب الركامية الممطرة.

والطقس خلال تلك الفترة يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والغربية، وتمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً، مع السحب الركامية، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وهطلت أمطار غزيرة مع برد على وادي مي، عين الغمور، شرم، البدية (الفجيرة) وكلباء، سد الرفيصة، استراحة السحب (الشارقة)، الغيل (رأس الخيمة)، وهطلت أمطار غزيرة على وادي الحلو، خورفكان، شيص، (الشارقة)، القرية (الفجيرة)، شارع الوطن باتجاه مصفوت (عجمان)، وادي القور (رأس الخيمة) بينما هطلت أمطار متوسطة إلى غزيرة على مضب، ومناطق متفرقة من الفجيرة (الفجيرة)، وهطلت أمطار متوسطة على مدينة الفجيرة، أوحلة، مربح، السودة (الفجيرة)، المنيعي (رأس الخيمة)

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مدينة محمد بن زايد - مطار الفجيرة، الغرفة، الحيل (الفجيرة)، وطريق كلباء الدائري، المدام (الشارقة)، حتا (دبي)، وادي القور، دفتا (رأس الخيمة)، مسافي، بينما هطلت أمطار خفيفة على مريشيد، النجيمات (الفجيرة)، شارع الخليج العربي، الفلاح، الشامخة، مدينة الرياض (أبوظبي)، مليحة (الشارقة)، مدينة زايد، غياثي، حبشان (منطقة الظفرة).

واتسم طقس اليوم بالغائم جزئياً ومغبر أحياناً، مع فرصة تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والشرقية وتمتد على بعض المناطق الداخلية والساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.