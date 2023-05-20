احتراق 5 قوارب خشبية في خور الشارقة

الشارقة (الاتحاد) تمكنت قوة الدفاع المدني بهيئة الشارقة للدفاع المدني، من السيطرة على حريق نشب في 5 قوارب خشبية بخور الشارقة، أسفر عن إصابة أحد العاملين بها بإصابات بسيطة. وقد ورد بلاغاً إلى غرفة عمليات شرطة الشارقة صباح اليوم السبت عند الساعة 8:31 دقيقة، يفيد بوقوع حريق شب في عدد من القوارب الخشبية المتوقفة على خور الشارقة بمنطقة اللية، وعليه توجهت فرق الإطفاء، ودوريات الشرطة، والإسعاف الوطني لمقر الحادثة، وتمت السيطرة على الحريق، فيما أصيب أحد العاملين من الجنسية الآسيوية، كان موجوداً على متن أحد القوارب، بإصابات بسيطة، وتم نقله إلى مستشفى القاسمي، وتقديم الرعاية الصحية الكاملة له. وباشرت الجهات المختصة بشرطة الشارقة إجراءاتها في عمليات التحقيق لمعرفة مسببات الحادثة.



