منصور بن زايد يهنئ  خادم الحرمين الشريفين على نجاح القمة العربية

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اليوم السبت، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان على نجاح القمة العربية.

وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: «أهنئ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان على نجاح القمة العربية، وأتقدم بالشكر للمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً على كرم الضيافة وحُسن التنظيم.

وأضاف سموه : «الإمارات مستمرة في دعم كافة الجهود الرامية لتعزيز التوافق والاستقرار في المنطقة».











