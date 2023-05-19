سلطان بن أحمد يفتتح فعاليات مهرجان «صير بونعير»

الشارقة (وام)

افتتح سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، عصر أمس الجمعة، فعاليات أعمال النسخة الثالثة والعشرين من مهرجان صير بونعير، الذي يقام بتنظيم من هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، على شاطئ جزيرة صير بونعير.

وقام سموه بقص شريط الافتتاح إيذاناً ببدء فعاليات المهرجان، ليتجول بعدها في أروقة المهرجان، واطلع على ما يتضمنه من فعاليات بيئية وتراثية وسياحية متنوعة، ويشارك فيه عدد من الجهات الحكومية في إمارة الشارقة.

وشاهد سموه المعرض المصاحب للمهرجان، وتعرف على ما يضمه من محتويات خاصة بالحرف والأنشطة البحرية المتنوعة، واستمع سموه إلى أبرز ما تقدمه الجهات المشاركة من أنشطة متنوعة تبرز جهودها في الحفاظ على التنوع الحيوي، بالإضافة إلى الشواهد التاريخية حول جزيرة صير بونعير وما تمتلكه من عناصر بيئية طبيعية.

وتفضل سموه بتكريم الجهات الراعية للمهرجان، هيئة الإنماء التجاري والسياحي، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ونادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، ومجلس الشارقة الرياضي، وتلال العقارية، ومعهد الشارقة للسياقة، ومجموعة الإمارات للبيئة البحرية، مهدياً سموه إياهم الدروع، والتقط معهم الصور التذكارية.

وأطلق سمو نائب حاكم الشارقة، خلال فعاليات المهرجان، مجموعة من السلاحف البحرية على شاطئ جزيرة صير بونعير إلى البحر لتضاف إلى الحيوانات المتنوعة التي تعيش في الجزيرة وبحرها وسط بيئة غنية بالتنوع الحيوي تسهم في تكاثرها.

ويضم المهرجان تشكيلة غنية ومتنوعة من الأنشطة والفعاليات والبرامج الجاذبة والمليئة بالتوعية والمعرفة والترفيه، مثل الحملات البيئية والبطولات الرياضية والمسابقات البحرية والأنشطة التراثية المختلفة الهادفة إلى تعزيز ارتباط المشاركين بالمعالم البيئية والترويج للمواقع السياحية التي تزخر بها إمارة الشارقة، والتي تستهدف شرائح المجتمع كافة. ويشهد المهرجان فعاليات مصاحبة مثل حملة تنظيف الخور، وجولة إعلامية حول المحمية، وعملية استزراع وتثبيت الشعاب المرجانية، إضافة إلى مسابقة صيد الأسماك، وبطولة السباحة، وبطولة سباق الجهات «الكاياك»، إلى جانب عروض الفرقة التراثية، وبطولات في السباحة وكرة القدم والألعاب الإلكترونية «البلاي ستيشن»، علاوة على عرض الدراجات البحرية، والتجديف التراثي، ومسابقة شد الحبل، ومسابقة «مزر الماي»، والبحث عن الدانة، وإطلاق السلاحف.

شواطئ رملية

تقع جزيرة صير بونعير التابعة لإمارة الشارقة على مسافة 110 كيلومترات عن مدينة الشارقة، وتتميز الجزيرة بشواطئها الرملية وصفاء مياهها، وغنى محيطها بالحياة المرجانية والسمكية، وتبلغ مساحتها نحو 13 كيلومتراً مربعة، وتمتاز الجزيرة بأنها ذات أهمية دولية، حيث تم إدراج اسم المحمية في الاتفاقية الدولية للأراضي الرطبة «رامسار»، وذلك للحفاظ على مكوناتها البيئية الزاخرة بالتنوع الحيوي، كما تم إدراجها في قائمة يونيسكو التمهيدية لمواقع التراث العالمي، وقبولها في مذكرة تفاهم حول حماية وإدارة السلاحف البحرية وموائلها في المحيط الهندي وجنوب شرق آسيا.

حضر انطلاق المهرجان، بجانب سمو نائب حاكم الشارقة، كل من: اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وهنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، وخالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي، وعلي صقر سلطان السويدي رئيس مجموعة الإمارات للبيئة البحرية، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، وأسماء راشد بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وعدد من مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية والخاصة والرياضيين والمهتمين.