السبت 20 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«الشعبة البرلمانية» تبحث سبل التعاون مع البرلمانات الأفريقية

جانب من لقاء وفد الشعبة البرلمانية مع رئيس البرلمان الأفريقي (وام)
20 مايو 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تجدد دعم العملية السياسية في اليمن
ارتفاع وتيرة توطين الوظائف المهارية بالقطاع الخاص

التقى وفد الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي الذي يضم ميرة سلطان السويدي وعفراء بخيت العليلي، معالي فورتشن شارومبيرا رئيس البرلمان الأفريقي، وذلك على هامش مشاركة الشعبة في القمة البرلمانية الأفريقية حول سياسة المناخ والمساواة التي عقدت في مدينة ميدراند بجنوب أفريقيا.
وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والبرلمانات الأفريقية، والتأكيد على أهمية التواصل والتنسيق بين الجانبين في مختلف المحافل البرلمانية.
واستعرضت ميرة السويدي، خلال اللقاء، جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التغير المناخي والطاقة، ومبادرة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، واستضافة الدورة الـ28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP 28»، التي ستعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر القادم في مدينة اكسبو دبي، إضافة إلى الاجتماع البرلماني المصاحب للمؤتمر الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع المجلس الوطني الاتحادي، مشيرة في هذا الصدد إلى أهمية مشاركة برلمانات دول أفريقيا في حضور أنشطة وبرامج «كوب 28» والتفاعل معها من خلال إقرار التشريعات الخاصة بالحفاظ على البيئة والمناخ.
من جانبه، أشاد معالي فورتشن شارومبيرا رئيس البرلمان الأفريقي، بمشاركه الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في القمة البرلمانية الثالثة حول سياسة المناخ والمساواة، وجهود دولة الإمارات الرائدة في تمكين المرأة والشباب ودعم مشاريع مكافحة التغير المناخي والطاقة النظيفة، مضيفاً أن البرلمان الأفريقي يعتبر المنبر المناسب لمخاطبة برلمانات أفريقيا، وعبّر عن تمنياته لمؤتمر «كوب 28»، بالنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة منه عالمياً.

الشعبة البرلمانية
الإمارات
الشعبة البرلمانية الإماراتية
المجلس الوطني الاتحادي
البرلمان الأفريقي
آخر الأخبار
الوحدة يعود من المغرب بتعادل سلبي مع الجيش
الرياضي
الوحدة يعود من المغرب بتعادل سلبي مع الجيش
اليوم 01:36
بالفوز على الترجي.. الأهلي إلى النهائي الـ16 في «الأبطال»
الرياضي
بالفوز على الترجي.. الأهلي إلى النهائي الـ16 في «الأبطال»
اليوم 01:34
جانب من لقاء لانا نسيبة وهانس جروندبرج (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تجدد دعم العملية السياسية في اليمن
اليوم 01:13
فلاديمير بوتين
عربي ودولي
بوتين: روسيا مهتمة بتطوير العلاقات الودية مع الدول العربية
اليوم 01:13
فيصل بن فرحان وأحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي عقب القمة (أ ف ب)
عربي ودولي
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استراتيجية عربية جديدة لحل الأزمات
اليوم 01:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©