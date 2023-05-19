«بيئة أبوظبي» ترصد «إزهار» شجرة السرح

هالة الخياط (أبوظبي)

رصد خبراء هيئة البيئة -أبوظبي مؤخراً أول إزهار لشجرة السرح الوحيدة في أبوظبي، منذ اكتشافها لأول مرة في مدينة العين يوليو 2020، حيث أطلت الشجرة خلال هذا الموسم بلون أخضر يزينه تاج أصفر جذاب. ويأتي اكتشاف شجرة السرح التي يصل عمرها إلى 100 عام، في إطار جهود الهيئة لمراقبة وتقييم النباتات المحلية، وتصنف بأنها نادرة الوجود، حيث اكتشفت شجرة أخرى وحيدة من النوع نفسه في رأس الخيمة. وقامت هيئة البيئة – أبوظبي بزراعة 25 بادرة من أشجار السرح ضمن حدود متنزه جبل حفيت الوطني ضمن برنامج حفظ وإكثار النباتات المحلية المهمة، نظراً لأهميتها البيئية، حيث تعتبر المأوى المثالي للعديد من أنواع الطيور.