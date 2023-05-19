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النيادي من الفضاء: دام عز الخليج

النيادي من الفضاء: دام عز الخليج
20 مايو 2023 01:10

نشر الرائد الإماراتي سلطان النيادي، الموجود حالياً على متن محطة الفضاء الدولية ضمن أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، صورة من الفضاء لمنطقة الخليج، تظهر بها دولتا البحرين وقطر، وغرد النيادي مع الصورة عبر حسابه على تويتر: «البحرين وقطر من الفضاء.. أدام الله عليهم وعلى خليجنا الخير والعز وحفظ أمنهم وأمانهم».

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محطة الفضاء الدولية
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سلطان النيادي
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