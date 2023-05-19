نهيان بن مبارك يدشن الدفعة الثانية من «جسور» لصندوق الوطن

أبوظبي (وام)

دشن صندوق الوطن الدفعة الثانية من برنامج «جسور الدولي» والتي تضم المتميزين من أبناء وبنات الإمارات، من جامعات الإمارات وخليفة، والتقنية العليا وأميركية الشارقة، لتدريبهم في ألمانيا في المجالات الهندسية والتقنية، وذلك برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات والمعاهد الألمانية العاملة بالإمارات وألمانيا.

ويستمر «جسور الدولي» الذي يتم إعداده وفق أحدث النظم العالمية من قبل خبراء دوليين في هذا المجال، على مدى 12 أسبوعاً لتأهيل الخريجين، وفق أفضل المقاييس الدولية لسوق العمل العالمي.

وعبر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان عن سعادته بانضمام المتميزين من أبناء وبنات الإمارات إلى هذا البرنامج الرائد الذي يعد أول برنامج تدريبي مكثف في مجال التكنولوجيا الصناعية بألمانيا، حيث يتلقون تدريبات عملية في كبريات الشراكات الألمانية في هذا المجال.

من جانبه، أكد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن برنامج «جسور الدولي» شهد إقبالاً كبيراً من طلاب وخريجي الجامعات، وتم اختيار 13 من طلاب جامعة خليفة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وكليات التقنية العليا، وأميركية الشارقة الذين سينتظمون في البرنامج على مدى 12 أسبوعاً، منها أسبوعان بالشركات الألمانية العاملة في الإمارات، و8 أسابيع بكبريات الشركات الألمانية، وأسبوعان في الإمارات لإعداد مشروعات التخرج بإشراف خبراء عالميين في المجالات التقنية والهندسية، ثم تتم مناقشة المشروعات وتخريجهم ومنحهم شهادات اجتياز البرنامج الذي يؤهلهم لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي على السواء.

من جهتهم، عبر الطلبة والطالبات المشاركون بالبرنامج عن اعتزازهم بالفرصة التي وفرها لهم صندوق الوطن للتعرف على أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا الصناعية في ألمانيا، مؤكدين أنهم عازمون على الاستفادة من هذا البرنامج، وحريصون على إكساب المعرفة والخبرة الألمانية المتميزة عالمياً، في مجال الصناعات الهندسية والتقنية، حتى يكونوا مؤهلين للحصول على فرص جيدة في سوق العمل المحلي والعالمي، مشيدين بالدعم والمساندة التي يقدمها صندوق الوطن ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان للمتميزين من أبناء وبنات الإمارات.