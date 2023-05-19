3.7 مليون درهم إنفاق «بيت الخير» فرع الفجيرة

دبي (وام)

أنفق فرع جمعية بيت الخير في إمارة الفجيرة 3 ملايين و726 ألفاً و255 درهماً منذ بداية عام 2023 وحتى نهاية أبريل الماضي عبر حزمة من البرامج والمشاريع الإنسانية التي تنفذها الجمعية لمساعدة الأسر والحالات المحتاجة.

وقال سعيد مبارك المزروعي، نائب مدير عام الجمعية: «إن الجزء الأكبر من الإنفاق ذهب للدعم النقدي للأسر والحالات الأقل دخلاً والذي بلغ مليوناً و624 ألفاً و300 درهم، كما تم تقديم دعم نقدي شهري للأسر المسجلة في الفرع بقيمة 388 ألف درهم، وقدم الفرع مساعدات طارئة بمبلغ 691 ألفاً و155 درهماً لدعم الحالات التي لا تحتمل التأجيل وفق برامج تستهدف من خلالها تغيير الأوضاع وتلبية الاحتياجات الأساسية والضرورية، كما قدم دعماً لأسر الأيتام بقيمة 502 ألف و200 درهم، بالإضافة إلى دعم الأسر بكوبونات المواد الغذائية بقيمة 520 ألفاً و600 درهم».