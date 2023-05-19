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«الوطني للتأهيل» يحتفي باليوم العالمي للأسرة

«الوطني للتأهيل» يحتفي باليوم العالمي للأسرة
20 مايو 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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احتفى المركز الوطني للتأهيل بأسر المرضى المتعافين من تعاطي المؤثرات العقلية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للأسرة تحت شعار «الأسرة: محرك التعافي والتغيير» في حفل حضره نحو 20 أسرة من أسر المرضى المتعافين من تعاطي المؤثرات العقلية الذين اجتازوا بنجاح البرنامج العلاجي لمدة 6 أشهر وأكثر.
من جانبه، ألقى الدكتور عارف علي الشحي، الرئيس التنفيذي للمركز، كلمة خاطب فيها المتعافين، مهنئاً إياهم على إنجازهم، فكل يوم يعيشه المرء وهو يتمتع بالصحة والعافية بعيداً عن هذه الآفة المدمرة هو يوم يستحق أن يحتفل به، ويشكر الله عز وجل عليه، ومذكراً إياهم بحق أسرتهم التي دعمتهم ولم تتخل عنهم في أحلك الظروف، ومن ثم قال مخاطبا أسر المرضى: «إلى كل أم وأخت وزوجة وابنة، إلى كل أب وأخ وزوج وابن، إليكم جميعاً أتقدم بالتهنئة، فأنتم محرك التعافي والتغيير، من أمثالكم نتفهم معنى الأسرة، ووجودكم اليوم بيننا لهو أكبر دليل على الدعم الذي تقدمونه لأبنائكم».
وتحدث الدكتور عارف عن دور الأسرة في الوقاية من تعاطي المؤثرات العقلية، وكذلك الكشف المبكر عن هذا المرض، لتبدأ الرحلة العلاجية بأسرع وقت، فتعاطي المؤثرات العقلية مرض مثل الكثير من الأمراض التي تزيد فيها فرص نجاح العلاج كلما بدأ العلاج مبكراً، مروراً بدور الأسرة في عملية التعافي، ودورها في منع الانتكاسة أو علاجها إن حدثت.
تضمن برنامج الحفل العديد من الفعاليات المتنوعة التي تهدف إلى تسليط الضوء على دور الأسرة في تعافي المرضى، وقد شملت محاضرة توعوية، بعنوان «قوة الدعم الأسري: دور الأسرة في رحلة تعافي المرضى»، أعقبها فتح باب الحوار والنقاش، حيث استمع القائمون على المركز لأسئلة واستفسارات وملاحظات أسر المرضى وتجاربهم في التعامل مع تعاطي أحد أفراد الأسرة للمؤثرات العقلية، محمد: قال بعد أن قام بسرد تجربة أخيه «أتحدث اليوم بفخر واعتزاز عن تجربة تعافي أخي من التعاطي، كانت رحلته شاقة جداً عليه وعلينا، فقد كان بعيداً عن الأسرة ولا يلتزم بالعادات والتقاليد أوالقيم الدينية، وهو ما أثر سلباً علينا وأشعرنا بأننا سبب ابتعاده عن الأسرة، لكن الحقيقة كانت أن السبب هو هذه السموم، وبنصيحة الطاقم العلاجي بالمركز الوطني للتأهيل، قمنا أنا وبقية إخوتي وبعض الأقارب بتشكيل شبكة دعم لأخي المتعافي، فكنا وما زلنا نلازم بعضنا بعضاً، وذلك ليس للمراقبة أو لأننا لا سمح الله نشك ببعضنا بعضاً، ولكننا كأسرة واحدة نستمتع بقضاء أوقاتنا معاً».

اليوم العالمي للأسرة
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المركز الوطني للتأهيل
يوم الأسرة العالمي
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