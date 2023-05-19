السبت 20 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«تريندز» و«PIR» الروسي يوقّعان مذكرة تعاون بحثي

محمد العلي خلال توقيع مذكرة التعاون (من المصدر)
20 مايو 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
بوتين: روسيا مهتمة بتطوير العلاقات الودية مع الدول العربية
بينهم رئيس سابق.. روسيا تمنع 500 أميركي من دخول أراضيها

وقّع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومركز «PIR» الروسي، اتفاقية تعاون مشترك، تحدد سبل التنسيق في المجالات العلمية بما يحقق أهدافهما المشتركة في دعم جهود البحث العلمي، خصوصاً في مجال دراسات الانتشار النووي والأمن العالمي.
وقد وقَّع الاتفاقية عن تريندز الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، فيما وقعها من جانب مركز «PIR» الروسي الدكتور أورلوف، المدير والمؤسس للمركز، لدى زيارته لمقر مركز تريندز في أبوظبي.
وتسعى المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين والتنسيق بينهما في البحوث العلمية والأنشطة والندوات المشتركة، فضلاً عن تبادل الخبراء والباحثين.
وأوضح الدكتور محمد عبدالله العلي أن المركز يحرص على تعزيز التعاون مع مراكز الفكر والمؤسسات البحثية والأكاديمية، لاسيما العالمية منها التي تشاركه الأهداف والرؤى التي تستشرف المستقبل بالمعرفة المنهجية والموضوعية، مضيفاً أن مركز «PIR» الروسي يمتلك خبرة متخصصة في البحث العلمي الخاص بالأسلحة النووية والعمل على عدم انتشارها، ما سينعكس إيجاباً على تعزيز دراسات تريندز الاستشرافية، والتعاون البناء بين الطرفين في تحقيق مخرجات علمية رصينة.
وذكر الرئيس التنفيذي لتريندز أن المركز يؤمن بأن التعاون بين مراكز الفكر والمؤسسات البحثية ومحلليها وخبرائها، يتيح تبادل الأفكار، وتعبئة الموارد والإمكانات بشكل أفضل. كما يساعد في التوصل لأفضل الممارسات واقتراح السياسات اللازمة للتعامل مع القضايا والأحداث وتحليلها برؤى علمية.
من جانبه، أعرب الدكتور أورلوف عن سعادته بالتعاون مع مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وقال إن المركز بإصداراته البحثية ومخرجاته العالمية بات من أهم مراكز الفكر في المنطقة، وقال إن التعاون معه سيثري أبحاث الجانبين، ويسهل إيصال المعرفة ونشرها إلى أبعد مدى، وأثنى المسؤول البحثي الروسي على ما يقوم به تريندز من جهود تصحح المفاهيم، وتستشرف الأحداث وتقرأها عبر خبراء وباحثين شباب.

تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
روسيا
البحث العلمي
آخر الأخبار
الوحدة يعود من المغرب بتعادل سلبي مع الجيش
الرياضي
الوحدة يعود من المغرب بتعادل سلبي مع الجيش
اليوم 01:36
بالفوز على الترجي.. الأهلي إلى النهائي الـ16 في «الأبطال»
الرياضي
بالفوز على الترجي.. الأهلي إلى النهائي الـ16 في «الأبطال»
اليوم 01:34
جانب من لقاء لانا نسيبة وهانس جروندبرج (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تجدد دعم العملية السياسية في اليمن
اليوم 01:13
فلاديمير بوتين
عربي ودولي
بوتين: روسيا مهتمة بتطوير العلاقات الودية مع الدول العربية
اليوم 01:13
فيصل بن فرحان وأحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي عقب القمة (أ ف ب)
عربي ودولي
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استراتيجية عربية جديدة لحل الأزمات
اليوم 01:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©