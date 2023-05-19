23 ألف مؤسسة غذائية في دبي

آمنة الكتبي (دبي)

بلغ عدد المؤسسات الغذائية إمارة دبـي فــي إمارة دبي خلال العام الجاري 23 ألفاً و401 مؤسسة غذائية بحسب بلدية دبي، وحيث تعمل البلدية ضمن منظومة متكاملة لسلامة الأغذية المطبقة تتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة بمراعاة أفضل المعايير والمواصفات والممارسات العالمية، خاصة في مجال سلامة الغذاء، ضمن الأولويات الأساسية لحكومة دبي التي لا تدخر جهداً في توفير كافة المقومات التي تكفل لكافة أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين وكذلك الزوار لسلامتهم وسعادتهم، وتعمل على مدار ساعة من أجل تأكيد تلبية كافة متطلباتهم وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وتوفر بلدية دبي نظام تفتيش ذكي، يتم من خلاله التفتيش الدوري والميداني على جميع المؤسسات الغذائية، مشيراً إلى أنه قد تم تصنيف المؤسسات الغذائية، وفقاً لنوع التداول، الذي يتم فيها إلى 3 تصنيفات رئيسة وهي مؤسسات عالية الخطورة وهذه تشمل المطاعم بالإضافة إلى الفنادق والمصانع، ومتوسطة الخطورة وتشمل المخابز الصغيرة والمستودعات والأنشطة المهنية، بالإضافة إلى منخفضة الخطورة مثل البقالات والأكشاك.

ويتميز نظام التفتيش الذكي المتبع في بلدية دبي بإمكانية تشغيله على مختلف أجهزة الحاسوب، إلى جانب الأجهزة الذكية، مثل «التابلت» والهواتف الذكية، مما يسهل ويسرع عملية إدخال التقرير أثناء عملية التفتيش، كما يتميز بواجهة رئيسة أكثر تفاعلية وشمولية في عرض البيانات، بالإضافة لتفعيل الاستخدام الأمثل للموارد، من خلال الاستفادة منها في برمجة خطة يومية في المنطقة التفتيشية للمفتش، ويوجد بالنظام قوائم تفتيش سهلة ومرنة ومناسبة للنشاط، الذي تقوم به المؤسسات، ومقسمة إلى مجموعات رئيسة، يندرج تحت كل منها عدد من النقاط التابعة لها، بهدف تسهيل الوصول إلى المخالفة، وإنجاز كتابة التقرير.

نظام مكاني

تم ربط موقع المؤسسات بنظام مكاني وخرائط غوغل، للوصول للمؤسسة بشكل أسرع وأسهل، واستحداث آلية أكثر دقة في جدولة زيارات التفتيش، بناء على نتيجة تقييم المؤسسة، ودرجة خطورتها عالية، متوسطة، متدنية الخطورة، ويتيح النظام إرسال التقرير بشكل تلقائي للمؤسسة رسالة نصية للهاتف ونسخة من التقرير إلى صاحب أو مدير المؤسسة بمجرد إنهاء التقرير في موقع المؤسسة. وتسعى بلدية دبي دائماً إلى تحقيق المستهدفات التي تضعها بعناية بعد دراسة كافة المؤثرات الداخلية والخارجية، ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة على مختلف الجوانب المؤثرة في قطاع الغذاء ومن أهمها عوامل سلامته، في الوقت الذي تتبع فيه إمارة دبي سياسة غذائية رشيدة قائمة على تنويع مصادر الغذاء المستورد، حيث وصل عدد الأسواق التي يتم استيراد الغذاء منها إلى ما يقارب 166 دولة، تأكيداً على تلبية مختلف الأذواق والاحتياجات في كافة الأوقات. وتواصل بلدية دبي جهودها في مجال الرقابة على السلامة الغذائية وتوافر السلع وفق شروط تخزين وعرض تضمن سلامة الغذاء، من خلال فرق المتابعة التي تتولى الإشراف على الأسواق من خلال الزيارات الميدانية الدائمة التي تشمل كافة منافذ بيع الغذاء في الإمارة، فيما تؤكد تقارير سلامة الأغذية اتباع وتطبيق أرقى معايير السلامة الغذائية، خاصة للغذاء المستورد.