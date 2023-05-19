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بلدية الظفرة تتسلم «المواصفات العالمية»

خلال تسلم الشهادات (من المصدر)
20 مايو 2023 01:09

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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تسلّمت بلدية منطقة الظفرة 4 شهادات آيزو للمواصفات الإدارية العالمية، بعد اكتمال إجراءات وعمليات التدقيق الخارجي من قبل شركة المعهد البريطاني للمعايير BSI الجهة المانحة لشهادات الآيزو وذلك في اطار سعي البلدية للريادة والتميز وتحقيق أهدافها الاستراتيجية ورؤيتها لتعزيز جودة الحياة.
وحصلت البلدية على شهادة المواصفة لنظام إدارة الصحة والسلامة المهنية ISO4500:2018 وشهادة مواصفة نظام إدارة البيئة ISO14001:2015 وشهادة مواصفة نظام إدارة المشاريع ISO 21500:2021 وشهادة مواصفة نظام استمرارية الأعمال ISO22301:2019. نحو تطبيق وتوحيد معايير الجودة لتتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وبما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للمؤسسة.
وأكدت بلدية منطقة الظفرة، حرصها والتزامها لتطبيق أعلى معايير الإدارة المتكاملة حيث عملت كافة القطاعات والإدارات والفرق نحو تطبيق وتوحيد معايير الجودة لتتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، انطلاقاً من استراتيجية دائرة البلديات والنقل إلى تحقيق الريادة في مختلف الأعمال، مستندةً إلى العديد من المرتكزات الاستراتيجية في رؤيتها ورسالتها وقيمها، التي تعنى بالابتكار والاستدامة، وجودة الحياة واستمرارية الأعمال، بالإضافة إلى تطوير الخدمات وإدارة المشاريع والتميز المؤسسي.
وتسلّم المدراء التنفيذين شهادات الآيزو من قبل مدير منطقة الهند والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا للمعهد البريطاني للمعايير BSI في حفل تكريم ملاك الأنظمة في بلدية منطقة الظفرة.

بلدية الظفرة
الإمارات
الظفرة
شهادة الآيزو
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