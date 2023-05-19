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قائد عام شرطة أبوظبي يلتقي السفير الكويتي

فارس خلف المزروعي خلال لقاء سفير دولة الكويت (من المصدر)
20 مايو 2023 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

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التقى معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، جمال محمد الغنيم سفير دولة الكويت الشقيقة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه المستشار الشيخ صباح ناصر الصباح من سفارة دولة الكويت، وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المجالات الشرطية والأمنية بين البلدين الشقيقين.
حضر اللقاء اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي، والعميد أحمد مسعود المزروعي مدير قطاع أمن المجتمع، والعميد خلفان عبدالله المنصوري مدير مركز الاستراتيجية والتطوير المؤسسي بشرطة أبوظبي.

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