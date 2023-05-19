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«القيادات الشابة» يناقش تحديات القطاع الجنائي

«القيادات الشابة» يناقش تحديات القطاع الجنائي
20 مايو 2023 01:09

دبي (الاتحاد)

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نظم مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي، جلسة شبابية في نادي الضباط تحت عنوان «التحديات المستقبلية للقطاع الجنائي» بهدف مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بالتخصصات والأدوار المتنوعة والمختلفة في القطاع الجنائي، للخروج بأفضل الأفكار والاقتراحات التي تحقق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي .
وشارك في الجلسة 30 شاباً وشابة وعدد من المتخصصين في القطاع الجنائي من مختلف مراكز الشرطة.
وأكدت المهندسة سلامة الفلاسي، رئيس مجلس القيادات الشابة بشرطة دبي، أن الجلسة تأتي ضمن سلسلة من الجلسات التخصصية التي ينظمها المجلس بهدف رفع مستوى التواصل المعرفي وتبادل الأفكار والاقتراحات والاطلاع على أفضل الممارسات والتجارب المختلفة التي تدعم منظومة العمل في القطاع الجنائي بشرطة دبي.

دبي
الإمارات
شرطة دبي
القيادات الشابة
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