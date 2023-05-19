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شرطة أبوظبي تشارك في استقبال أكبر مكتبة عائمة في العالم

ممثلو شرطة أبوظبي خلال الاستقبال (من المصدر)
20 مايو 2023 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من خلال قسم الشرطة السياحية وقسم الموروث الشرطي ولجنة الأدباء والقراءة ودورية السعادة مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين في استقبال سفينة «لوغوس هوب» أكبر مكتبة عائمة في العالم والتي رست في محطة أبوظبي للسفن السياحية بميناء زايد ويستمر تواجدها حتى 4 يونيو 2023. وتستقبل أكبر مكتبة عائمة في العالم زيارات الجمهور يومياً من الرابعة عصراً وحتى العاشرة مساء وتتيح لهم الاطلاع على ما تحمله من مخزون ثقافي كبير وشراء الكتب والتعرف إلى أهدافها في نشر المعرفة خلال رحلاتها وتنقلاتها بين بلدان العالم المختلفة.
ورحبت الشرطة السياحية بالسياح والزوار ووزعت عليهم الهدايا وكتيبات تتضمن إرشادات بعدة لغات حول الالتزام بالقوانين وتعريفهم بالأماكن السياحية، وكيفية التنقل بسيارات الأجرة وشروط قيادة المركبات، وطرق الاتصال بأرقام الطوارئ لطلب المساعدة عند الحاجة.
وأكد المقدم ناصر عبدالله الساعدي رئيس لجنة الأدباء والقراءة اهتمام شرطة أبوظبي بالمشاركة في المبادرات الريادية التي تهدف إلى نشر ثقافة القراءة والتوعية القانونية والسياحية مؤكداً أثرها الإيجابي في المجتمع الإماراتي وإغناء التراث الفكري للمواطنين والمقيمين. وأشاد بفكرة المكتبة العائمة سفينة لوغوس هوب وأهدافها الرامية إلى نشر المعرفة، وتوفير تجارب ثقافية وعلمية شاملة ومتنوعة، مشيراً إلى أن المكتبة تسهم في ترسيخ ودعم القراءة وتعزز جهود الدولة في المعرفة والثقافة والمجالات العلمية والتي تُعد مطلباً رئيساً من مطالب التنمية، وركيزة أساسية للانطلاق نحو المستقبل.
وقدمت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي بإدارة المراسم والعلاقات العامة مجموعة من معزوفاتها التراثية المعبرة ترحيبا بالسياح والزوار والمشاركين في استقبال السفينة ضمن الجهود المشتركة في نشر المعرفة، وتوفير تجارب ثقافية وعلمية شاملة وترسيخ ودعم القراءة. وعرض قسم الموروث الشرطي مجموعة من الكتب والإصدارات القيمة والنادرة للتعريف بمكتبة الموروث الشرطي.
تخدم المكتبة العائمة شريحة من السياح الذين يزورون أبوظبي وتوفر لهم كتيبات ومطبوعات قانونية وتعريفية وإرشادات عامة توعوية، وتقدم دليلاً يسهم في التعريف بالأماكن السياحية والثقافية التي بإمكان السياح زيارتها في العاصمة.
وبإمكان المكتبة العائمة استقبال أكثر من 800 زائر وتضم مجموعة كبيرة من الكتب التي تعرضها للزوار، وتتضمن أكثر من 6000 عنوان تتناسب مع كل الفئات العمرية، وتغطي مختلف مجالات المعرفة، بما فيها القصص والروايات.

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