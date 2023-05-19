ضاحي خلفان يتلقى أطروحة دكتوراه «مواجهة الإرهاب»

دبي (الاتحاد)

تلقى معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نسخة من أطروحة دكتوراه بعنوان «مقاربة دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الإرهاب»، المقدمة من الملازم أول عارف مصلح فاضل، من الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي. وتوجه معاليه بالشكر إلى الدكتور عارف خلال استقباله بمكتبه، على هذا الإهداء القيّم، مشيداً بموضوع أطروحته وأهميتها، ومتمنيا له التوفيق.

وتطرقت الأطروحة إلى الجهود المبذولة من قبل دولة الإمارات في مواجهتها لظاهرة الإرهاب، وذلك من خلال تناول بعدين أساسين ورئيسين، وهما البعد القانوني المتمثل بالتشريعات والقوانين التي سنتها الدولة في مواجهة ظاهرة الإرهاب، والتنظيمات المتطرفة ومصادر تمويلها.

وعرّج الباحث على البعد الأمني والمتمثل في الإجراءات والتدابير الوقائية لحماية المجتمع إلى جانب تسليط الضوء على الإجراءات المُتخذة من قبل الدولة في مواجهتها للإرهاب على الصعيد الخارجي.