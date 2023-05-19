بحث سبل تعزيز التعاون بين شرطة دبي ونيابة السير والمرور

دبي (الاتحاد)

بحث المستشار صلاح بوفرّوشة الفلاسي، المحامي العام الأول، رئيس نيابة السير والمرور بدبي، واللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أوجه تعزيز التعاون المشتركة في المجالات القانونية والتشريعات والنُظم والبرامج الأخرى. وتم مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بمستجدات الربط الإلكتروني بين الجانبين بشأن المخالفات المرورية. كما تم استعراض التحديات ومشاكل قطاع تأجير السيارات والمتعلقة بالمخالفات المترتبة عليها وعدم تحصيلها من قبل المستأجر، بالإضافة إلى استعراض الشكاوى والملاحظات والاعتراضات الواردة للمرور والنيابة عن المخالفات المرورية. كما بحث اللقاء عقد ورش عمل لأصحاب وملاك مكاتب تأجير السيارات لبيان آلية فتح بلاغ لتحصيل المخالفات من المستأجر، والتطرق إلى آلية تحسين بعض الخدمات بين الجانبين.