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2000 درهم تعويضاً لسيدة في مول

2000 درهم تعويضاً لسيدة في مول
20 مايو 2023 01:10

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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فوجئت إحدى السيدات أثناء تسوقها في أحد المولات باصطدامها بسيدة أخرى كانت تسير أمامها مما تسبب في إصابتها من دون قصد وسقوطها على الأرض، وبناء عليه رفعت السيدة دعوى قضائية ضد السيدة التي كانت تسير أمامها طالبت فيها إلزام المدعى عليها السيدة التي كانت تسير في الأمام بأن تؤدي لها مبلغ 6292.03 درهم كمصاريف للعلاج، وإلزام المدعى عليها بأن تؤدي لها مبلغ 20 ألف درهم كتعويض مادي ومعنوي والفائدة القانونية، وإلزامها بالرسوم والمصاريف تأسيساً على أن المدعى عليها تسببت بخطئها في إصابة المجني عليها (المدعية) وذلك لقيامها بضربها من دون قصد على وجهها مما أدى إلى سقوطها على الأرض.
وردت السيدة التي كانت تسير في الأمام «المدعي عليها» بأن تلك السيدة «المدعية» افترت عليها وأنه يمكن رؤية ما حدث من خلال كاميرات المراقبة، وأن الضربة بالخطأ لم تسبب لها شيئا مما ادعته، وطلبت استخراج الفيديو كما قررت أن المدعية كانت قادمة من الخلف وهي من اصطدمت بها، وأن الخطأ خطأ المدعية وليس المدعى عليها.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية مبلغ ألفي درهم وألزمتها بالرسوم والمصاريف. 
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأمر الجزائي المرفق أن المدعى عليها تسببت بخطئها في إصابة المدعية، وقد تم تغريمها من قبل النيابة العامة بسبب ذلك الخطأ ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت أنها اعترضت على ذلك الأمر، ومن ثم فإن المحكمة تستخلص خطأ المدعى عليها ويكون ركن الخطأ قد توافر قبلها، وكان البين أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعية، مما يجعل أركان المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قد توافرت في حق المدعى عليها وتقضي وفقاً على هذا الأساس.
قد نتج عن ذلك الخطأ أضرار مادية وأدبية لحقت بالمدعية تمثلت في مراجعتها وقت الحادث ودفع بعض الرسوم، بالإضافة إلى ما لحقها في شعورها من حزن مما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعية عن كافة الأضرار المادية والأدبية كافيا في مبلغ 2000 درهم وبه تقضي المحكمة.

محكمة أبوظبي
أبوظبي
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