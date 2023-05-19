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عبدالله بن زايد ووزير خارجية إيطاليا يبحثان هاتفياً الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

عبدالله بن زايد ووزير خارجية إيطاليا يبحثان هاتفياً الشراكة الاستراتيجية بين البلدين
19 مايو 2023 20:13

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال هاتفي مع معالي أنطونيو تاجاني وزير خارجية جمهورية إيطاليا الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والفرص المتاحة لتعزيزها في القطاعات كافة.

كما استعرض سموه ومعالي أنطونيو تاجاني مخرجات زيارة معالي جيورجيا ميلوني، رئيسة مجلس وزراء جمهورية إيطاليا إلى دولة الإمارات شهر مارس الماضي ، وإعلان البلدين عن الارتقاء بعلاقاتهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ، وناقشا في هذا الصدد تنمية التعاون الثنائي في عدد من القطاعات ومنها الاقتصادية والتجارية والطاقة.

وبحث الوزيران التعاون الثنائي في ملف مكافحة التغير المناخي خاصة مع إعلان البلدين مؤخرا عن "مشروع إعلان نوايا" بشأن تعزيز التعاون في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ " كوب 28".

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كما بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ومعالي أنطونيو تاجاني وزير خارجية إيطاليا ، الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال الاتصال الهاتفي ، أن إعلان دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا مؤخرا الارتقاء بعلاقاتهما الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ، أتاح للبلدين الصديقين مد جسور التعاون الثنائي على مختلف المستويات وتعزيزه، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما ويدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
إيطاليا
الإمارات
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