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الإمارات

منصور بن زايد يلتقي الرئيس الأوكراني على هامش القمة العربية

منصور بن زايد يلتقي الرئيس الأوكراني
19 مايو 2023 20:02

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اليوم الجمعة، فخامة فولوديمير زيلينسكي رئيس جمهورية أوكرانيا الصديقة، وذلك على هامش أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة.
بحث الجانبان، خلال اللقاء، علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة.
واطلع سموه من الرئيس الأوكراني على تطورات الأوضاع في بلاده، معربا عن موقف الإمارات الثابت والداعم للسلام والاستقرار عبر الحوار لإيجاد حل سياسي مستدام.
وتطرق اللقاء إلى جدول أعمال القمة إضافة إلى القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.
كما نقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى فخامة فولوديمير زيلينسكي، فيما حمله فخامته نقل تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والازدهار.

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المصدر: وام
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