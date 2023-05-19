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منصور بن زايد يلتقي رئيس وزراء العراق على هامش القمة العربية

منصور بن زايد يلتقي رئيس وزراء العراق على هامش القمة العربية
19 مايو 2023 19:38

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، اليوم، على هامش أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، معالي محمد شياع السوداني رئيس وزراء جمهورية العراق الشقيق.
بحث سموه ورئيس وزراء العراق، خلال اللقاء، العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين دولة الإمارات وجمهورية العراق وسبل دعمها وتطويرها بما يحقق مصالحهما المتبادلة.
كما تطرق الجانبان إلى مخرجات أعمال القمة ونتائجها بما يعزز العمل العربي المشترك إضافة إلى القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.
ونقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى معالي محمد شياع السوداني وتمنيات سموه للعراق وشعبها الشقيق الأمن والاستقرار والتنمية، فيما حمله معاليه نقل تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

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المصدر: وام
منصور بن زايد
محمد شياع السوداني
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