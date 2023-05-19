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رئيس الدولة يأمر بدعم أصحاب المزارع من ذوي الدخل المحدود

رئيس الدولة يأمر بدعم أصحاب المزارع من ذوي الدخل المحدود
19 مايو 2023 18:39

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وزارة تنمية المجتمع - بالتعاون مع شركة الاتحاد للماء والكهرباء - بدعم المواطنين أصحاب المزارع من ذوي الدخل المحدود لتخفيف الأعباء المالية المتعلقة بتعرفة الكهرباء للمسجلين ضمن الشركة.

وأوضحت وزارة تنمية المجتمع وشركة الاتحاد للماء والكهرباء أنه سيبدأ تطبيق الدعم اعتباراً من شهر يوليو 2023 من خلال خصم مباشر من فاتورة الاستهلاك الشهري للكهرباء.

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ويأتي دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إطار مبادرات القيادة وحرصها على تمكين أبناء الوطن وتوفير الحياة الكريمة لهم والارتقاء بالخدمات المقدمة إلى فئة ذوي الدخل المحدود من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
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