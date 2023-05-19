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الإمارات

الإمارات ترسل سفينة إمدادات إغاثية إلى السودان

الإمارات ترسل سفينة إمدادات إغاثية إلى السودان
19 مايو 2023 18:28

وصلت إلى ميناء بورتسودان اليوم سفينة مساعدات إماراتية تحمل على متنها 1000 طن من الإمدادات والمواد الغذائية بهدف تقديم الدعم العاجل للاجئين السودانيين المتضررين من الظروف الحالية التي يشهدها السودان، والتي تسببت في نزوح الآلاف من الأسر، ونقص في المواد الغذائية الأساسية.

ويأتي إرسال السفينة في إطار الجهود الإغاثية المتواصلة لدولة الإمارات في دعم الشعب السوداني الشقيق وتجسيداً لرؤيتها الإنسانية، حيث تُعد دولة الإمارات من أولى الدول التي بادرت بإرسال مساعدات مباشرة للسودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف شهر أبريل الماضي في إطار حرصها المتواصل على تقديم الدعم للأشقاء، والمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي تواجه السودانيين نتيجة الأزمة الحالية.

وقد قدّمت دولة الإمارات ما يزيد على 540 طناً من الإمدادات الغذائية والمساعدات والمستلزمات الطبية الطارئة عبر 14 طائرة، ليصل إجمالي المساعدات المقدمة 1540 طناً.

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جدير بالذكر أنّ دولة الإمارات أرسلت خلال الفترة الماضية تسع طائرات لإجلاء 997 شخصاً من رعايا عدد من الدول في إطار جهودها الإنسانية والتزامها بتعزيز التعاون والتضامن العالميين، واستمراراً لنهجها الإنساني القائم على توفير الحماية للمدنيين، ومد يد العون للدول في أوقات الحاجة.

كما تواصل دولة الإمارات توفير كافة خدمات الاستضافة لرعايا نحو 26 جنسية مختلفة تم إجلاؤهم عبر هذه الطائرات طوال فترة تواجدهم في دولة الإمارات إلى حين عودتهم إلى دولهم.

المصدر: وام
الإمارات
السودان
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