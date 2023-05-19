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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

الطقس المتوقع في الإمارات غداً
19 مايو 2023 17:54

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً ومغبراً أحياناً مع فرصة تكون السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الغربية والشرقية وقد تمتد على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

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وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون جنوبية شرقية الى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س ..ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويضطرب أحياناً مع السحب ويحدث المد الأول عند الساعه 14:14 والمد الثاني عند الساعة 01:21 والجزر الأول عند الساعة 07:47 والجزر الثاني عند الساعة 19:01 ..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً إلى متوسط ويضطرب أحياناً ليلاً مع السحب ويحدث المد الثاني عند الساعة 21:32 والجزر الأول عند الساعة 16:24 والجزر الثاني عند الساعة 04:28 .

المصدر: وام
الإمارات
الطقس
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