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منصور بن زايد يرأس وفد الدولة في اجتماعات القمة العربية الـ 32 التي بدأت أعمالها اليوم في جدة

منصور بن زايد يرأس وفد الدولة في اجتماعات القمة العربية الـ 32 التي بدأت أعمالها اليوم في جدة
19 مايو 2023 17:52

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وفد دولة الإمارات العربية المتحدة الى القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين التي افتتحت أعمالها في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

كما حضر افتتاح القمة وفد الدولة الذي يضم معالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية وسعادة مريم الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية.

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ويتضمن جدول أعمال القمة العربية التطورات المتعلقة بالأزمات التي يمر بها عدد من الدول العربية والوضع في اليمن ولبنان والصومال إضافة إلى القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

كما يناقش القادة الأمن القومي العربي وتعزيز التعاون والتنسيق العربي، لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي أثرت في المنطقة خاصة بعد أزمة كورونا ومن بعدها الأزمة الأوكرانية والتركيز على ملف الأمن الغذائي، وتفعيل منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية ..فضلاً عن أزمة الطاقة والتغيرات المناخية ..إضافة إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية حول الجماعات المتطرفة وغيرها من القضايا التي تهم الشأن العربي.

المصدر: وام
منصور بن زايد
الإمارات
القمة العربية
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