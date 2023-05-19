السبت 20 مايو 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

منصور بن زايد يلتقي الرئيس السوري على هامش القمة العربية في جدة

منصور بن زايد يلتقي الرئيس السوري على هامش القمة العربية في جدة
19 مايو 2023 16:17

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة اليوم - على هامش أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين - فخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية التي تعبر عن عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وتطرق اللقاء إلى جدول أعمال القمة إضافة إلى القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك.

أخبار ذات صلة
الإمارات تجدد دعم العملية السياسية في اليمن
محمد بن سلمان: ماضون للسلام والخير والتعاون والبناء

كما نقل سموه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» إلى الرئيس السوري الذي أعرب بدوره عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة لمواقف دولة الإمارات الداعمة لسوريا ودورها في عودتها إلى جامعة الدول العربية والصف العربي.

وتمنى سموه لسوريا الشقيقة الاستقرار والسلام. حضر اللقاء الوفدان المرافقان من جانب دولة الإمارات وسوريا.

المصدر: وام
منصور بن زايد
الإمارات
السعودية
بشار الأسد
آخر الأخبار
الوحدة يعود من المغرب بتعادل سلبي مع الجيش
الرياضي
الوحدة يعود من المغرب بتعادل سلبي مع الجيش
اليوم 01:36
بالفوز على الترجي.. الأهلي إلى النهائي الـ16 في «الأبطال»
الرياضي
بالفوز على الترجي.. الأهلي إلى النهائي الـ16 في «الأبطال»
اليوم 01:34
جانب من لقاء لانا نسيبة وهانس جروندبرج (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تجدد دعم العملية السياسية في اليمن
اليوم 01:13
فلاديمير بوتين
عربي ودولي
بوتين: روسيا مهتمة بتطوير العلاقات الودية مع الدول العربية
اليوم 01:13
فيصل بن فرحان وأحمد أبو الغيط في مؤتمر صحفي عقب القمة (أ ف ب)
عربي ودولي
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: استراتيجية عربية جديدة لحل الأزمات
اليوم 01:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©