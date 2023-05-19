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الإمارات

منصور بن زايد يصل جدة على رأس وفد الإمارات للمشاركة في أعمال القمة العربية الــ32

منصور بن زايد
19 مايو 2023 13:32

وصل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة ـ على رأس وفد دولة الإمارات العربية المتحدة ـ إلى مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة في القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين التي تبدأ أعمالها اليوم.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق لدى وصوله مطار جدة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة جدة وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة ومعالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية وعدد من المسؤولين.

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وفي استراحة قصيرة في الصالة الملكية تبادل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود الأحاديث الأخوية الودية التي تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين الشقيقين. ويضم وفد الدولة إلى القمة، معالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية ومريم الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.

المصدر: وام
منصور بن زايد
الإمارات
جدة
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