غداً.. الموعد النهائي للتسجيل في مسابقة «راشد بن محمد لأجمل ترتيل»

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم أن يوم غد السبت هو الموعد النهائي لتلقي الطلبات الخاصة للاشتراك في مسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها السادسة عشرة 1444 - 2023.

وكانت الجائزة قد بدأت في تلقي الطلبات منذ الأول من مايو الجاري وفق الشروط الخاصة بالمشاركة في المسابقة المخصصة للذكور وذلك من خلال فئاتها الخمس وهي فئة براعم القرآن الذين لاتتجاوز أعمارهم 13 عاما، وفئة فتيان القرآن الذين تتراوح أعمارهم بين 13 - 25 عاما، وفئة شباب القرآن الذين تتجاوز أعمارهم 25 عاما، وفئة أئمة المساجد وهو أن يكون من أئمة المساجد أو الوعاظ أو الخطباء أو مقيمي الشعائر في دولة الإمارات، وفئة الأذان والإقامة للمواطنين والمقيمين في الدولة.

ومن شروط المشاركة في المسابقة بالنسبة لغير المواطنين أن يكون لديهم إقامة سارية المفعول في الدولة، ولن يقبل اشتراك حاملي تأشيرات الزيارة في المسابقة، كما يجب أن يكون المتسابق متقنا لأحكام التجويد ومخارج الحروف، وألا يكون للمتسابق في جميع الفئات تسجيلات قرآنية خاصة به في الأسواق والإذاعات والمحطات التلفزيونية، كما يحق للمتسابق في دورات سابقة المشاركة إذا لم يكن قد تأهل ضمن المشاركين في المنافسة النهائية.

كما يحق المشاركة في هذه المسابقة لبعض الحالات مثل تغير الفئة العمرية كمثال أن يكون المشارك قد شارك في فئة البراعم ثم أصبح مؤّهلاً للمشاركة في فئة الفتيان شريطة أن يكون قد مضت على مشاركته السابقة ثلاثة أعوام، ويحق للجائزة استبعاد أي مرشح إذا ثبت مخالفته لأي من الشروط أو الأنظمة أو اللوائح الخاصة بالمشاركة.