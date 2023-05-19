شرطة أبوظبي تكرم 30 متميزاً بـ «كفو عليكم»

أبوظبي (الاتحاد)

كرم اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري مدير قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي 30 منتسباً متميزاً من الضباط وضباط الصف والأفراد ضمن مبادرة «كفو عليكم» لجهودهم في مكافحة الجريمة وحفاظا على أرواح وسلامة مرتادي الطريق بالإمارة.وأكد بأن رفع الكفاءة الإنتاجية في العمل يبدأ من تحفيز الموظفين بمختلف مستوياتهم، سعياً بكل السبل لتشجيع المنتسبين على الارتقاء بمستويات الكفاءة والتميز في الأداء وحث المكرمين على مضاعفة الجهود لتحقيق رؤية وتطلعات القيادة الشرطية في مسيرة تطوير العمل الشرطي والأمني.