نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يرأس وفد الإمارات إلى القمة العربية في جدة

نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله».. يرأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة وفد دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أعمال القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين التي تعقد اليوم الجمعة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية الشقيقة. ويرافق سموه وفد يضم كلاً من معالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد

ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان وزير دولة ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة والشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير دولة الإمارات لدى المملكة العربية السعودية ومريم الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.