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"الخارجية" و"برجيل القابضة" توقعان مذكرة تفاهم في مجال الخدمات الطبية

"الخارجية" و"برجيل القابضة" توقعان مذكرة تفاهم في مجال الخدمات الطبية
19 مايو 2023 10:50

 وقعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي ومجموعة برجيل القابضة، مذكرة تفاهم بشأن تقديم الخدمات الصحية والعلاجية المتخصصة لمنتسبيها وعائلاتهم، وذلك انطلاقاً من رغبة الجانبين في توطيد مجالات التعاون والتواصل القائم بينهما والاستفادة من مختلف الأنشطة والمشاركات المتعلقة في مجال توفير الخدمات الطبية.
وقع المذكرة من جانب الوزارة عبدالله محمد البلوكي، وكيل وزارة مساعد لشؤون الخدمات المساندة، ومن جانب مجموعة برجيل القابضة عمران الخوري عضو مجلس إدارة برجيل القابضة ورئيس تطوير الأعمال بالمجموعة.
وأكد عبدالله محمد البلوكي أن وزارة الخارجية والتعاون الدولي تسعى عبر هذه المذكرة إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية في الارتقاء بجودة حياة الأفراد عبر خدمات صحية وعلاجية استباقية ومتكاملة، ومنظومة صحية قائمة على الشراكة وأحدث التقنيات الصحية والعلاجية المتقدمة، ممن خلال مشاريع المسؤولية المجتمعية، والحملات التوعوية الوطنية والمحلية ودعم كافة الأنشطة الرياضية والثقافية المشتركة.
من جانبه، قال عمران الخوري:«نفتخر ونعتز بهذه الشراكة القيمة والتي تضيف إلى رصيد إنجازاتنا المهمة للقطاع الصحي في دولة الإمارات، كما يسعدنا أن نقوم بدورنا في المسؤولية المجتمعية بخدمة وتلبية احتياجات العاملين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهذا من شأنه التأكيد على ضرورة التكامل بين الأدوار».
وأضاف: «أن المذكرة ستضمن توفير أعلى مستويات الرعاية الصحية المتقدمة ذات المعايير العالمية التي تتميز بها منشأتنا لمنتسبي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في مستشفياتنا التي يغطي نطاق خدماتها جميع أنحاء دولة الإمارات، وسنحرص على أن نكون على قدر هذه الثقة بتوفير خدمات متميزة في تخصصات طبية متعددة داخل منشأتنا إلى جانب خدمات الرعاية المنزلية وتوصيل الأدوية للمنازل في ظل توفير الخبرات الطبية والأجهزة والتقنيات العلاجية الحديثة التي تتميز بها منشآتنا».

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