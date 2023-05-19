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الإمارات

عبدالله بن بيه يلتقى وفداً من إندونیسیا

عبدالله بن بيه
19 مايو 2023 10:22

بحث معالي العلامة عبدالله بن بیه رئیس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئیس منتدى أبوظبي للسلم، رئیس المجلس العلمي الأعلى لجامعة محمد بن زاید للعلوم الإنسانیة، ووفد رفیع المستوى من أعضاء البرلمان ووزارة الشؤون الدینیة في جمھوریة إندونیسیا، سبل تعزيز التعاون لنشر قیم السلم والتسامح في العالم وتعزیز الشراكات بین المؤسسات ذات الصلة في البلدين.

وتطرق اللقاء إلى الجھود التي یبذلھا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في ضبط فوضى الفتوى، وخلق نموذج لتفاعل الفتوى مع الواقع.

واطلع الوفد على جھود منتدى أبوظبي للسلم في نشر قیم السلم والتعایش وتصحیح المفاھیم وأعماله وأنشطته ومبادراته.. وأكد الوفد على أھمیة تعزیز علاقات التعاون الدیني والأكادیمي من خلال تشارك الخبرات وتبادل البعثات والتدریب، ونقل الوفد تحيات فخامة جوكو ویدودو رئیس جمھوریة إندونیسیا ونائبه معالي أمین معروف إلى معالي العلامة عبدالله بن بيه، معبرین عن الاعتزاز بالعلاقات الودیة بین دولة الإمارات العربیة المتحدة وجمھوریة إندونیسیا.

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حضر اللقاء من الجانب الإندونیسي.. حسین باقیس سفیر إندونیسیا لدى الدولة والدكتور قمر الدین أمین المدیر العام لإرشاد المجتمع الإسلامي، والدكتور محمد أدیب عبد الصمد مدیر الشؤون الدینیة الإسلامیة، بجانب الوفد المرافق.

كما شارك في الاجتماع السفیر الشیخ المحفوظ بن بّیه الأمین العام لمنتدى أبوظبي للسلم، والدكتور خلیفة مبارك الظاھري مدیر جامعة محمد بن زاید للعلوم الإنسانیة والدكتور فیصل سلطان الرمیثي الرئیس التنفیذي لجامع ومركز الشیخ زاید بمدینة سولو بإندونیسیا.

المصدر: وام
منتدى أبوظبي للسلم
مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي
عبدالله بن بيه
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